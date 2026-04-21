Задержан гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. В издательстве — обыски
Биографии Высоцкого и Булгакова промаркируют из‑за запрета пропаганды наркотиков
Anikv и OG Buda станут хедлайнерами фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде
На Московских трамвайных диаметрах появились цветные обозначения маршрутов
Крупнейший в мире айсберг А23а практически полностью разрушился
Мессенджер Max переименовали в «Макс»
Rambler&Co: большинство россиян резко негативно относятся к введению шестидневной рабочей недели
ТНТ выпустит фэнтези-сказку «Очень сказочные дела» перед Новым годом
Сандра Буллок и Николь Кидман в трейлере сиквела «Практической магии»
Билеты на громкие культурные события, куда сложно попасть, начали отдавать за «Спасибо»
Дженна Ортега — на первом кадре третьего сезона «Уэнсдей»
Новый взгляд на альтруизм: «+Я» и «Синхронизация» запустили подкаст ко Дню донора
Появилось приложение «Точка доступа» — карта доступных мест для людей на колясках
В московском метро из‑за неисправности остановился поезд. Очевидцы сняли задымление
Директор школы, обезвредивший стрелка, стал героем выпускного бала
Режиссер фильма «Король говорит!» экранизирует книгу Милли Бобби Браун
Disney перевела песни из «Холодного сердца», «Моаны» и «Энканто» на язык жестов
Трансплантацию рук включили в ОМС
Feduk выступил на секретном квартирнике Пикника «Афиши» в Петербурге
Тим Кук покинет пост главы Apple
В Японии одиноким людям власти будут оплачивать подписку на дейтинг-приложения
Фильм «Питер FM» снова выйдет в прокат
«Яндекс» запустит мобильного оператора
В Москве пройдет презентация альбома Lay-Far Dance Orchestra «Skybreak»
Екатерина Темнова и Алексей Серебряков в тизере фэнтези-сериала «Малахит»
Сеть кофеен Cofix начала переговоры о продаже российского бизнеса
Райан Рейнолдс намекнул, что его следующее появление в роли Дэдпула вряд ли будет сольным фильмом
Россиянки назвали сандалии с носками самой раздражающей одеждой у мужчин

Вторую часть «Я — легенда» снимет Стивен Кейпл-мл.

Фото: Warner Bros.

Сиквел фильма «Я — легенда» получил режиссера: им стал Стивен Кейпл-мл., работавший над картинами «Крид-2» и «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Об этом сообщает Collider.

В продолжении к своей роли вернется Уилл Смит. На экране также появится Майкл Б.Джордан, знакомый зрителям по фильмам «Черная Пантера», «Фантастическая четверка» и «Крид».

Вторая часть будет основана на альтернативной концовке оригинальной картины 2007 года. «Мы основываем сиквел на альтернативной версии, где Уилл остается в живых и для людей все идет не так хорошо», — рассказал сценарист Акива Голдсман. В конце фильма, который зрители увидели в кино, главный герой умирает, создав вакцину от вируса, уничтожившего человечество. 

О работе над сиквелом фильма «Я — легенда» стало известно в 2022 году. Тогда же было объявлено об участии в проекте Смита, и все это время люди гадали, как на экран вернут умершего в первой части главного героя. 

В картине, основанной на романе Ричарда Мэтисона 1954 года, Смит сыграл вирусолога армии США Роберта Невилла — последнего живого человека в Нью-Йорке, населенном мутантами. Пытаясь разработать лекарство от вируса, герой остается лишь с собакой Сэм. На шоу «Hot Ones» актер назвал немецкую овчарку по кличке Эбби блестящей актрисой и признался, что даже хотел забрать ее к себе домой.

