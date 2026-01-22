Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»
Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет
В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года
Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными
Фестиваль каш пройдет в Псковской области
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»
Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш
Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады
В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет Хеймдалля, сына Одина, в экранизации God of War
В «Лужниках» появился электропричал-шайба
Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон

Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»

Фото: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube

Американский актер Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках проекта «Pole to Pole». Об этом он рассказал на вечернем шоу Джимми Фэллона, написал Independent.

Смит вспомнил, как занимался скуба-дайвингом на Северном полюсе. Он погружался под лед толщиной до трех метров и проплыл около 36 метров. Когда актеру поступил сигнал возвращаться, он столкнулся с дезориентацией.

Смит ухватился за жгут, который соединял его с поверхностью, но ненароком стащил со своего лица маску. Актер быстро надел ее обратно, но был в ужасе от случившегося.

«Я думал: „Если я выберусь отсюда, я буду делать только вещи для темнокожих людей!“» — пошутил он. Через некоторое время артист почувствовал, как кто‑то вытаскивает его из воды за жгут.

«Я расслабился, посмотрел вокруг — а там [было видно] солнце, проникающее сквозь лед. Ужас сменился самым прекрасным, духовным, и я думал: „Кто бы ни был там, наверху, не упусти мой жгут“», — поделился Смит.

Расскажите друзьям