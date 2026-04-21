Директор школы, обезвредивший стрелка, стал героем выпускного бала

Директора школы из штата Оклахома Кирка Мура, который предотвратил скулшутинг, выбрали королем выпускного бала. Об этом сообщает New York Post.
На завирусившемся видео видно, как директор идет через ликующую толпу и радостно дает пять ученикам. В это время диджей объявляет его «нашим королем» и включает песню Nickelback «Hero».
Когда на педагога надели корону, он не переставал улыбаться. Вокруг него столпились аплодирующие школьники, которые прыгали от радости.
7 апреля в среднюю школу Полс-Валли в Оклахоме пришел бывший ученик ― 20-летний Виктор Ли Хокинс, вооруженный двумя полуавтоматическими пистолетами. Позднее он признался, что хотел устроить массовую стрельбу в духе «Колумбайна»*.
Зайдя в учебное заведение, Хокинс приказал всем лечь на пол и попытался выстрелить в одного ученика. Оружие преступника оказалось неисправно. Тогда Хокинс воспользовался вторым пистолетом и открыл огонь по другому студенту, но промахнулся.
На шум прибежал директор школы — 60-летний Кирк Мур. Он повалил стрелка на скамью, прижал его своим весом и обезоружил. К ним подбежал еще один педагог, который помог удерживать Хокинса до прибытия полиции.
Начальник местной полиции Дон Мэй заявил, что Мур, без сомнений, «спас жизни детей». Стрелка арестовали и поместили в следственный изолятор под залог в 1 млн долларов. Ему предъявили обвинения в стрельбе с намерением убить, незаконном применении оружия и ношении его в общественном месте. Процесс над Хокинсом начнется 8 мая.
* Движение «Колумбайн» внесено в России в реестр террористических и экстремистских организаций.