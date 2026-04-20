Фильм «Питер FM» снова выйдет в прокат

Афиша Daily
Кадр: «Питер FM»

Фильм «Питер FM» Оксаны Бычковой выйдет в повторный прокат 1 июня в честь 20-летия киноленты, сообщает ТАСС со ссылкой на кинопрокатую компания К24. 

«Я очень был рад предложению выпустить „Питер FM“ в повторный прокат. За 20 лет своей жизни фильм приобрел огромную армию фанатов. Те, кто смотрел фильм в молодости, передал любовь к нему своим детям. И здорово, что сейчас они вместе смогут увидеть фильм на большом экране», — сказал продюсер Игорь Толстунов.

Лента Оксаны Бычковой вышла на экраны в 2006 году. В центре повествования — молодой архитектор, который пытается вернуть телефон ведущей популярной питерской радиостанции, но в процессе влюбляется в нее. Главные роли исполнили Екатерина Федулова и Евгений Цыганов.

Недавно стало известно, что у фильма появится сиквел. В продолжении будут новые герои. Съемки начнутся в 2026 году, режиссером выступит Полина Кондратьева.

 

