Екатерина Темнова и Алексей Серебряков в тизере фэнтези-сериала «Малахит»

По сюжету в небольшом селе Красный Камень трое семиклассников — Рома, Ася и Гордей ― проводят лето в небольшом селе Красный Камень и ходят купаться в старый затопленный карьер, где раньше добывали медь. Там Рома находит магический малахитовый самородок, который может оживлять рисунки. Оказалось, что вместе с находкой из глубин старого карьера был высвобожден древний дух рудника Черный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену. Теперь героям предстоит проявить силу духа и доказать, что чистые помыслы, теплота сердец и крепкая дружба способны противостоять страшному древнему злу.