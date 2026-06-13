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Ученые придумали тест, который определяет среди собак левшей и правшей

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Rafaëlla Waasdorp/Unsplash

Ученые разработали тесты, которые помогают определить, какая лапа у собаки ведущая — левая, правая или обе. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science. Его авторы — команда из Университета имени Альдо Моро в итальянском Бари.

Как и у людей, у собак проявляется латеральность — доминирование разных полушарий мозга при выполнении определенных задач. Она влияет не только на движение, но и на сенсорные и когнитивные функции.

Исследователи адаптировали Эдинбургский опросник, который используют для определения ведущей руки у людей. Новую методику назвали Догинбургским опросником, в который включили четыре теста.

В первых двух ученые смотрели, какой лапой собака стабилизирует игрушки и достает лакомства из-под мебели. В третьем и четвертом тестах исследователи наблюдали, с какой лапы собака начинает спускаться по лестнице или с выступа. В первом случае — самостоятельно, во втором — на поводке. 
 

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Для более точного определения ведущей лапы рекомендуется провести эти тесты несколько раз.
© Sevim Isparta et al./Royal Society Open Science
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При этом хозяин должен менять сторону, с которой он стоит от своего питомца.
© Sevim Isparta et al./Royal Society Open Science

В исследовании участвовали 47 здоровых собак в возрасте от 1 до 10 лет. Каждую тестировали в трех условиях: дома, на открытой площадке и в изолированной комнате кафедры ветеринарной медицины Университета Бари в Италии.

По итогам испытаний собак разделили на пять категорий: с сильным предпочтением левой лапы, слабым предпочтением левой лапы, без выраженного предпочтения, со слабым предпочтением правой лапы и с сильным предпочтением правой лапы.

Авторы считают, что определение ведущей лапы может быть полезно не только владельцам. Латеральность связана с поведением, реакцией на стресс и когнитивными особенностями собак. Эти данные могут пригодиться при дрессировке, оценке благополучия животных и выборе служебных собак.

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