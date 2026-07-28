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Рената Рейнсве в первом локализованном трейлере «Фьорда» — фильма-победителя Канн-2026

Афиша Daily
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Фото: «Русский репортаж»

Кинокомпания «Русский репортаж» показала первый русскоязычный трейлер фильма «Фьорд» Кристиана Мунджиу, который выйдет в российский прокат 29 октября. Премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале, где картина получила главную награду — «Золотую пальмовую ветвь».

В центре сюжета — румынско-норвежская семья Георгиу, которая переезжает в удаленную деревню в Норвегии, на родину матери. Там герои сближаются с соседями, но вскоре оказываются под пристальным вниманием местных служб из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. Жизнь семьи превращается в хаос.

Главные роли исполнили Рената Рейнсве («Сентиментальная ценность») и Себастьян Стэн (киновселенная Marvel). В фильме также снялись Ана Бодя, Лиза Ловен Конгсли, Торбьерн Харр и Эрик Хивью.

Для Кристиана Мунджиу это вторая «Золотая пальмовая ветвь». В 2007 году он получил главный приз Каннского кинофестиваля за драму «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Его фильмы также неоднократно участвовали в основном конкурсе Канн.

Видео: «Русский репортаж»

«Афиша Daily» попросила кинокритиков, посмотревших каннскую программу, оценить конкурсные фильмы по десятибалльной шкале. Средний балл «Фьорда» — 7,2. Он занял третье место. Первое разделили «Внезапно» Рюсукэ Хамагути и «Минотавр» Андрея Звягинцева. Второе место — у фильма «Приключения мечты» Валески Гризебах.

Кинокритик Егор Москвитин называет «Фьорд» картиной «о невозможности терпимости и сосуществования в системе, провозгласившей терпимость и сосуществование своим девизом» и «о столкновении взрослых, жертвами которого становятся дети».

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