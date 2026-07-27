Обновлено сегодня в 07:08

Вчера РИА «Новости» написали, что в Москве топ-менеджера уволили после того, как она загрузила внутренние документы компании в DeepSeek — и так разгласила конфиденциальную информацию.

«Афиша Daily» ознакомилась с решением Бабушкинского районного суда — и вот почему это не совсем так.

Во-первых, это было уже третье дисциплинарное взыскание. До этого у сотрудницы были два: за систематические опоздания (до 3–4 часов) и нарушение регламента согласования договоров — она не организовала контроль за сделкой и не довела распоряжения руководства до персонала.

Во-вторых, конфиденциальность она нарушила не только через загрузку в DeepSeek. Сотрудница также отправляла персональные данные сотрудников (имена, зарплаты, плановые показатели) на стороннюю почту и переслала с внешней почты на корпоративную фото экрана с учетной записью гендиректора — там были данные о поступлении денег на счет компании.

Пункт про DeepSeek в решении суда идет после слов «Кроме того». Причем загрузила она данные не в сам DeepSeek, а в его российское зеркало.