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Вышел эксклюзивный отрывок из «Все, что мы потеряли» — янг-эдалта в духе «Твое сердце будет разбито»

Афиша Daily
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Кинокомпания «Наше кино» поделилась с «Афишей Daily» эксклюзивным отрывком из экранизации бестселлера Элис Келлен «Все, что мы потеряли» — мелодрамы о первой любви и серфинге. Фильм выходит в российский прокат 30 июля.

Видео: «Наше кино»

Лея потеряла родителей и не может найти себе места. Единственный, кто способен вернуть ей веру в себя, — Аксель, лучший друг ее старшего брата. Между ними возникает влечение, но герои не могут решить: уйти в омут с головой или остановиться.

Параллельно они занимаются серфингом и встречают закаты и рассветы у воды. Живописные пейзажи снимали в Испании, в Стране Басков — в Сан-Себастьяне, Сараусе и Сумайе. Городские сцены снимали в Мадриде.

Главные роли исполнили молодые испанские актеры Маргарида Корсейру, Макси Иглесиас и Себастьян Зурита. Режиссером выступил Хорхе Алонсо, сценарий он написал в соавторстве с Сарой Бельосо.

Все, что мы потеряли
Мелодрама / Испания, 2026
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