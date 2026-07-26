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Крис Эванс более десяти раз отказывался вернуться к роли Капитана Америки

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: GQ/Youtube

Крис Эванс в интервью Entertainment Weekly прокомментировал возвращение к роли Стива Роджерса.

По словам актера, студия Marvel много раз приглашала его в проекты. Например, персонажа хотели вернуть под псевдонимом Номад, который у него появлялся в комиксах. Крис отказывался, потому считал идеи недостаточно правильными. 

«За восемь лет я, наверное, прослушал не менее дюжины презентаций. И все они были замечательными, но чего-то не хватало. Потом мне позвонила моя команда и сказала, что ходят слухи, будто Дауни ведет переговоры с Marvel. Я подумал: „Ого, и что это значит?“ Вдруг все встало на свои места. [Режиссер] Джо Руссо рассказал мне концепцию, Дауни вернулся. Так я понял: „Вот оно, время пришло“», — рассказал актер.

«Мстители: Судный день» выйдут в мировом прокате 18 декабря. По сюжету  Мстители, Люди Икс, Фантастическая четверка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу. Главного злодея сыграл Роберт Дауни-мл., который ранее более десяти лет исполнял роль Тони Старка/Железного человека. Первый трейл появился в июле.

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