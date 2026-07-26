Крис Эванс более десяти раз отказывался вернуться к роли Капитана Америки

Крис Эванс в интервью Entertainment Weekly прокомментировал возвращение к роли Стива Роджерса.



По словам актера, студия Marvel много раз приглашала его в проекты. Например, персонажа хотели вернуть под псевдонимом Номад, который у него появлялся в комиксах. Крис отказывался, потому считал идеи недостаточно правильными.



«За восемь лет я, наверное, прослушал не менее дюжины презентаций. И все они были замечательными, но чего-то не хватало. Потом мне позвонила моя команда и сказала, что ходят слухи, будто Дауни ведет переговоры с Marvel. Я подумал: „Ого, и что это значит?“ Вдруг все встало на свои места. [Режиссер] Джо Руссо рассказал мне концепцию, Дауни вернулся. Так я понял: „Вот оно, время пришло“», — рассказал актер.