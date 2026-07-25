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Новый мультсериал «My Little Pony» выйдет в 2027 году

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: @mylittlepony

Hasbro анонсировала новый мультсериал по франшизе «My Little Pony». Шоу под названием «Мой маленький пони: Дружба навсегда» («My Little Pony: Forever Friendship») выйдет на YouTube в начале 2027 года. Об этом сообщает Variety.

Главными героинями станут Твайлайт Спаркл, Пинки Пай, Рэйнбоу Дэш и Флаттершай. Они отправятся в новое путешествие, посвященное дружбе, магии и поиску себя. Девятиминутные эпизоды будут публиковать раз в две недели.

Твайлайт Спаркл озвучит Дженна Уир, Рэйнбоу Дэш — Ава Престон, Флаттершай — Кайла Самсон, а Пинки Пай — Кая Канасиро. Шоураннером и главным сценаристом выступила Гретчен Мэллори, режиссером — Тайхан Мустафа. Оба они работали над сериалами «Мой маленький пони: Расскажи свою историю» и «Трансформеры: Кибермир».

Сериал разработали совместно с анимационной студией Lil Critter Workshop. В создании визуального стиля сериала участвовал иллюстратор и дизайнер персонажей Николас Коул. Ранее он работал над играми Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot 4: It’s About Time, мультсериалом «Соник Прайм», а также карточной игрой Disney Lorcana.

Оригинальный мультсериал «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» выходил с 2010 по 2019 год. Он рассказывал о приключениях Твайлайт Спаркл и ее подруг в волшебной стране Эквестрии. Проект состоял из более 220 эпизодов и стал основой четвертого поколения франшизы «My Little Pony».

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