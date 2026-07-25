Новый мультсериал «My Little Pony» выйдет в 2027 году

Оригинальный мультсериал «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» выходил с 2010 по 2019 год. Он рассказывал о приключениях Твайлайт Спаркл и ее подруг в волшебной стране Эквестрии. Проект состоял из более 220 эпизодов и стал основой четвертого поколения франшизы «My Little Pony».