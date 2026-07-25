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Мэтт Деймон сравнил новый фильм режиссеров «Все везде и сразу» с «Клубом „Завтрак“» и «Началом»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Jamie McCarthy/Getty

Мэтт Деймон впервые рассказал о загадочном новом фильме режиссеров Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта, известных по оскароносной картине «Все везде и сразу». По словам актера, авторы представили ему проект как смесь «Клуба „Завтрак“» с «Началом» Кристофера Нолана. Об этом рассказало издание The Wrap. 

Деймон добавил, что поклонники «Все везде и сразу» грядущую ленту точно оценят. «Если вам понравились безумие и фантазия во „Все везде и сразу“, то этот фильм вы тоже полюбите. Это действительно особенный проект», — сказал он.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что Деймон исполнит главную роль, заменив Райана Гослинга, который покинул проект из-за творческих разногласий и конфликтов в расписании. В актерский состав также вошли Чарльз Мелтон («Грызня»), а Сандра О, по данным СМИ, ведет переговоры об участии в фильме.

После триумфа «Все везде и сразу», получившего семь премий «Оскар», включая награды за лучший фильм и режиссуру, новый проект Квана и Шайнерта считается одной из самых ожидаемых премьер ближайших лет. Съемки картины должны стартовать этим летом в Лос-Анджелесе. Премьера намечена на 19 ноября 2027 года.

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