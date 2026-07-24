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«Спортс» проведет благотворительный забег «Джерси-бег» на стадионе «Локомотива»

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба

Платформа «Спортс» проведет благотворительный забег под названием «Джерси-бег» на домашнем стадионе футбольного клуба «Локомотив» — «РЖД Арене». Об этом «Афише Daily» сообщили представители спортивного портала.

Мероприятие состоится 15 августа с 11:00 до 13:00. Участники забега смогут выбрать одну из двух дистанций: 1,5 км и 5 км. Стоимость регистрации составит 1000 рублей.

Каждый из бегунов, по задумке организаторов, наденет джерси любимой команды. Спортивная одежда, любовь к движению и желание помочь объединят болельщиков разных клубов и разных видов.

Собранные на забеге деньги передадут проекту «На Старт», созданному футболистом Александром Кержаковым. «На Старт» представляет собой приложение адресной поддержки детей в спорте.
 

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