«Спортс» проведет благотворительный забег «Джерси-бег» на стадионе «Локомотива»

Платформа «Спортс» проведет благотворительный забег под названием «Джерси-бег» на домашнем стадионе футбольного клуба «Локомотив» — «РЖД Арене». Об этом «Афише Daily» сообщили представители спортивного портала.
Мероприятие состоится 15 августа с 11:00 до 13:00. Участники забега смогут выбрать одну из двух дистанций: 1,5 км и 5 км. Стоимость регистрации составит 1000 рублей.
Каждый из бегунов, по задумке организаторов, наденет джерси любимой команды. Спортивная одежда, любовь к движению и желание помочь объединят болельщиков разных клубов и разных видов.
Собранные на забеге деньги передадут проекту «На Старт», созданному футболистом Александром Кержаковым. «На Старт» представляет собой приложение адресной поддержки детей в спорте.