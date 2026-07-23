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Численность журавлей-красавок резко сократилась на юге России и в Казахстане

Афиша Daily
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Фото: фонд «Природа и люди»

Ученые зафиксировали резкое сокращение численности журавлей-красавок в европейской части их ареала. Об этом «Афише Daily» сообщил фонд «Природа и люди» по итогам экспедиции в Калмыкию, Астраханскую область и Западный Казахстан.

Исследователи обследовали ключевые места обитания птиц в июне. В Калмыкии красавок обнаружили только на территории с наиболее благоприятными условиями: специалисты насчитали там 16 пар, у 13 из которых были птенцы. На участках с менее подходящими условиями птиц не встретили. Ученые связали это в том числе с перевыпасом скота: местами растительность оказалась практически полностью уничтожена.

В заказнике «Степной» в Астраханской области исследователи подтвердили размножение только одной пары. Возраст ее птенцов составлял 20–25 дней, что может указывать на повторную кладку после гибели первой.

Состояние волго-уральской популяции в Западном Казахстане специалисты также назвали неблагополучным. На маршруте протяженностью 1150 километров они обнаружили восемь пар красавок, и только у четырех были птенцы. В конце 2010-х годов птицы встречались в этом регионе значительно чаще.

На размножении журавлей могли сказаться поздние майские заморозки и обильные дожди в начале лета. Из-за плохой погоды ранние кладки гибнут, и птицам приходится откладывать яйца повторно. Такие птенцы появляются на две-три недели позже и могут не успеть окрепнуть перед миграцией. Уже к середине сентября красавки покидают Россию и отправляются на зимовку в Африку.

Среди других причин сокращения численности вида специалисты назвали массовую охоту на птиц в Саудовской Аравии. По словам орнитолога и координатора проектов фонда Романа Мнацеканова, популяция красавки уменьшается на протяжении последнего десятилетия.

Во время экспедиции ученые взяли генетические образцы у 19 птенцов и окольцевали 17 из них. Исследователи также побеседовали с фермерами и чабанами, а владельцам хозяйств, на территории которых обнаружили журавлиные семьи, вручили грамоты хранителей журавлей. 

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