Численность журавлей-красавок резко сократилась на юге России и в Казахстане

Исследователи обследовали ключевые места обитания птиц в июне. В Калмыкии красавок обнаружили только на территории с наиболее благоприятными условиями: специалисты насчитали там 16 пар, у 13 из которых были птенцы. На участках с менее подходящими условиями птиц не встретили. Ученые связали это в том числе с перевыпасом скота: местами растительность оказалась практически полностью уничтожена.