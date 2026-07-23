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Бывшая команда российского Condé Nast запустит новый глянцевый журнал

Афиша Daily
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Мадонна Мур. Фото: @madonna.dunyaeva

Бывшая команда российского Condé Nast и экс-главред Peopletalk Мадонна Мур запускают новый глянцевый журнал — Fashion Paper. Об этом сообщает «Коммерсант».

В прошлом году Мур запустила одноименную газету, теперь она будет выходить только в формате спецпроекта. Первый номер тиражом 20 тыс. экземпляров планируется отправить в печать в начале сентября.

«Это будет новый глянец, сделанный по лекалам классического. Мы отходим от „индустриального“ издания в сторону глянца для широкой аудитории о модных людях и для них. К сожалению, в журнале больше не будет полюбившихся многим нарисованных обложек, но появятся классные съемки с нашими героями», — отмечается в телеграм-канале издания.

Главным редактором Fashion Paper стала Антонина Голубева — в прошлом она была управляющим редактором в журнале Harper’s Bazaar, а также возглавляла аналогичную позицию в журнале Flacon Magazine. Целевой аудиторией остаются женщины от 25 до 55 лет.

Журнал будет продаваться не только в Москве, но и в регионах: Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Краснодаре. Мур оценивает инвестиции в первый номер журнала в 10 млн рублей.

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