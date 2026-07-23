Бывшая команда российского Condé Nast запустит новый глянцевый журнал

«Это будет новый глянец, сделанный по лекалам классического. Мы отходим от „индустриального“ издания в сторону глянца для широкой аудитории о модных людях и для них. К сожалению, в журнале больше не будет полюбившихся многим нарисованных обложек, но появятся классные съемки с нашими героями», — отмечается в телеграм-канале издания.