Бывшая команда российского Condé Nast запустит новый глянцевый журнал

Бывшая команда российского Condé Nast и экс-главред Peopletalk Мадонна Мур запускают новый глянцевый журнал — Fashion Paper. Об этом сообщает «Коммерсант».
В прошлом году Мур запустила одноименную газету, теперь она будет выходить только в формате спецпроекта. Первый номер тиражом 20 тыс. экземпляров планируется отправить в печать в начале сентября.
«Это будет новый глянец, сделанный по лекалам классического. Мы отходим от „индустриального“ издания в сторону глянца для широкой аудитории о модных людях и для них. К сожалению, в журнале больше не будет полюбившихся многим нарисованных обложек, но появятся классные съемки с нашими героями», — отмечается в телеграм-канале издания.
Главным редактором Fashion Paper стала Антонина Голубева — в прошлом она была управляющим редактором в журнале Harper’s Bazaar, а также возглавляла аналогичную позицию в журнале Flacon Magazine. Целевой аудиторией остаются женщины от 25 до 55 лет.
Журнал будет продаваться не только в Москве, но и в регионах: Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Краснодаре. Мур оценивает инвестиции в первый номер журнала в 10 млн рублей.