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Фильм про концертный тур Кэти Перри покажут в кинотеатрах

Афиша Daily
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Фото: @katyperry

Концертный фильм Кэти Перри, снятый во время тура «Lifetimes», покажут в кинотеатрах по всему миру. Об этом пишет Billboard.

Премьера состоится 2 сентября, в том числе в формате IMAX. Показы запланированы в общей сложности в 70 странах, включая США, Великобританию, Ирландию, Италию, Бразилию, Мексику, Германию, Францию и Австралию. Трейлер ленты уже есть на ютубе.

Источник: Katy Perry/Youtube

В фильм вошли два выступления Перри на арене Accor в Париже. Премьера состоялась в июне на фестивале Tribeca. Певица присутствовала на мероприятии и ответила на вопросы прессы. Сам тур стартовал в апреле 2025 года и закончился в декабре. С продаж билетов удалось собрать 134 млн долларов.

Для создания картины использовали 60 отдельных камер. «Фильм выходит далеко за рамки традиционного концертного кино, поднимаясь над шоу, вокруг него и сквозь него, чтобы зрители оказались в самом центре представления», — говорится в описании.

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