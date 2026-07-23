Фильм про концертный тур Кэти Перри покажут в кинотеатрах

В фильм вошли два выступления Перри на арене Accor в Париже. Премьера состоялась в июне на фестивале Tribeca. Певица присутствовала на мероприятии и ответила на вопросы прессы. Сам тур стартовал в апреле 2025 года и закончился в декабре. С продаж билетов удалось собрать 134 млн долларов.



Для создания картины использовали 60 отдельных камер. «Фильм выходит далеко за рамки традиционного концертного кино, поднимаясь над шоу, вокруг него и сквозь него, чтобы зрители оказались в самом центре представления», — говорится в описании.