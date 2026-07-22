Фонд «Второе дыхание» запустил проект «Все, что останется после меня», посвященный памяти ушедших

«Как-то раз к нам в Центр сортировки попало платье с приколотой булавками запиской — „Похоронить меня в этом платье“. „Помни о смерти“ — но другими словами. Таких историй в фонде десятки: каждую неделю нам сдают вещи ушедших близких. Вместе с ними приходят истории, растерянность, боль — и любовь. Кто-то не знает, что делать с одеждой близких. Как отпустить — но так, чтобы сохранить? Кто-то сдает нам вещи ушедших с желанием продлить их жизнь. И мы почувствовали, что настало время поговорить о вещах и утрате честно, по-человечески, с уважением», — поделилась руководитель PR-отдела «Второе дыхание» Анастасия Осипова.