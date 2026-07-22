Фонд «Второе дыхание» запустил проект «Все, что останется после меня», посвященный памяти ушедших

Фонд «Второе дыхание» запустил проект «Все, что останется после меня». Он посвящен памяти ушедших людей, сообщили «Афише Daily» авторы инициативы.
Проект, по задумке, поможет людям, которым приходится разбирать вещи умерших близких прямо сейчас. Он будет полезен также психологам, соцработникам и другим специалистам, сталкивающимся со смертью и гореванием в работе.
Отдельным направлением станет исследование культуры памяти, традиций прощания и роли вещей в сохранении воспоминаний. Кроме того, проект объединит истории друзей фонда о памятных реликвиях, которые они хотели бы оставить после себя.
«Как-то раз к нам в Центр сортировки попало платье с приколотой булавками запиской — „Похоронить меня в этом платье“. „Помни о смерти“ — но другими словами. Таких историй в фонде десятки: каждую неделю нам сдают вещи ушедших близких. Вместе с ними приходят истории, растерянность, боль — и любовь. Кто-то не знает, что делать с одеждой близких. Как отпустить — но так, чтобы сохранить? Кто-то сдает нам вещи ушедших с желанием продлить их жизнь. И мы почувствовали, что настало время поговорить о вещах и утрате честно, по-человечески, с уважением», — поделилась руководитель PR-отдела «Второе дыхание» Анастасия Осипова.
Все материалы проекта можно найти на специальном лендинге. В его подготовке участвовали журналистка Анна Карпова, специалист по проживанию утраты Анна Варакина, эксперт в сфере паллиативной помощи Анастасия Лаврентьева и психоаналитический терапевт Елена Журавлева.
При их поддержке фонд организовал арт-лабораторию, объединившую художников, работающих с темами памяти, исчезновения и наследия. Их работы можно будет увидеть с 13 августа в онлайн-галерее «Все, что останется после меня» и на одноименной выставке в московском пространстве «Куб».
«Проект „Всё, что останется после меня“ — это безопасный и бережный разговор о памяти. По сути, это напоминание о том, что людям не надо стыдиться своей продолжающейся любви. Это важное разрешение, без которого горе становится одиноким: ты теряешь человека, и тебе еще как будто запрещают по-настоящему его помнить», — отметила Елена Журавлева.