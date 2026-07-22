В Москве закрылось кафе «Балканы», в котором посетителям спускали заказы с балкона

В Москве закрылось «самое нишевое заведение» — кафе «Балканы», в котором посетителям спускали заказы с балкона обычной квартиры. Об этом создатель проекта Петр Мартюк сообщил в соцсетях.



«Некоторые соседи не обрадовались тому, что на улице стояли незнакомые люди. <…> Но тяжелые времена пораждают нишевые заведения, и каждая трудность для нас — это возможность стать нишевее», — рассказал он.



Сейчас для кафе ищут новую локацию. Мартюк попросил написать ему людей, у которых есть помещение или квартира, расположенные выше первого этажа.