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Орнелла Мути и ее дочь подали документы на получение гражданства России

Афиша Daily
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Фото: Stephane Cardinale/Getty Images

Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь певица Найке Ривелли подали заявления на получение российского гражданства. Об этом Ривелли рассказала РИА «Новости».

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. <…> У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», — сообщила она.

«Многие итальянцы любят Россию, людей, которые там живут, и культуру этой страны. Итальянцы, которые знают историю, не забывают о ее событиях. <…> Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне», — добавила Ривелли.

Певица с матерью планируют покупку дома в Москве или Петербурге. Они хотят привезти в Россию других членов семьи.

Орнелла Мути (настоящее имя Франческа Романа Ривелли) родилась 9 марта 1955 года в Риме. Среди ее самых известных фильмов — «Укрощение строптивого» (1980) и «Безумно влюбленный» (1981), где она сыграла в паре с Адриано Челентано.

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