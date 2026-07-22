Алан Ритчсон и Шейлин Вудли в дублированном трейлере «Мотор Сити»

«Каро Премьер» поделился с «Афишей Daily» дублированным трейлером «Мотор Сити». Премьера фильма состоялась в прошлом году на Кинофестивале в Торонто, а в российский прокат он выйдет 20 августа.
Действие разворачивается в Детройте 1970-х. Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса и дорого за это платит: его подставляют и отправляют в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Спустя годы он выходит на свободу с одной целью — отомстить тому, кто отнял у него все.
Главные роли исполнили Алан Ритчсон («Джек Ричер», «Министерство неджентльменских дел») и Шейлин Вудли («Дивергент», «Виноваты звезды»). В фильме также снялись Бен Фостер («Поезд на Юму», «Любой ценой»), а также Пабло Шрайбер («Охота на воров», «Человек на Луне») и Бен МакКензи («Готэм», «О.С. — Одинокие сердца»).
«Создание масштабного боевика с впечатляющими экшн-сценами — это трудоемкий и дорогостоящий процесс. Но именно такой фильм мы и хотели снять. Мы постоянно обсуждали, как будем строить этот проект, чтобы создать картину, которая понравится самой широкой аудитории», — рассказал Ритчсон, который также выступил продюсером.
Режиссером стал обладатель премии Венецианского кинофестиваля Потси Понсироли («Старый Генри», «Ненасытные люди»). Сценарий написал Чад Ст.Джон («Багровая мята», «Падение Лондона»). Над саундтреком работали обладатель 12 «Грэмми» Джек Уайт и композитор Стив Яблонски. Уайт отвечал за инструментальные композиции, Яблонски — за подбор рок-хитов 1970-х.