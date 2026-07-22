Алан Ритчсон и Шейлин Вудли в дублированном трейлере «Мотор Сити»

Действие разворачивается в Детройте 1970-х. Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса и дорого за это платит: его подставляют и отправляют в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Спустя годы он выходит на свободу с одной целью — отомстить тому, кто отнял у него все.