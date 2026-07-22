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Джейкоб Элорди рассказал, как два дня снимался в гробу со змеей для «Эйфории»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Don Arnold/Getty Images

Актер Джейкоб Элорди поделился подробностями съемок гибели своего персонажа Нейта Джейкобса в третьем сезоне сериала «Эйфория», пишет Variety.

По сюжету Нейта похоронили заживо из-за долга перед криминальным авторитетом. Через отверстие для воздуха в ящик проникла змея, из-за укуса которой он погиб. «Я думаю, Сэм вернул меня обратно [к съемкам], чтобы помучить», — сказал Элорди о создателе сериала Сэме Левинсоне. «Шесть недель меня просто избивал парень ростом в семь футов. Я все это время просто бежал», — добавил он. 

«Меня заперли в гробу на два дня подряд с протезами и искусственным языком, и я ничего не мог видеть глазами. А потом Сэм положил в гроб змею. У нее был очень приятный характер. Она была очень послушной и очень сонной. … Так что я как бы подталкивал ее, пытаясь заставить проявить активность и разыграть сцену, потому что она должна была быть угрожающей. Но была как маленькая собачка, просто продолжала сворачиваться калачиком у моих ног», — вспомнил Джейкоб.

Актер отметил влияние «Эйфории» на его карьеру. «Это действительно изменило всю мою жизнь. Это невероятная вещь. … Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь осознать масштаб этого шоу и то, что [шоу] сделало для меня», — сказал он.

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