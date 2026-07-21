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Звезда фильма «Годзилла против Конга» Кэйли Хоттл погибла в возрасте 18 лет

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Warner Bros.

Актриса Кэйли Хоттл, известная по фильму «Годзилла против Конга», скончалась в возрасте 18 лет Она попала в автокатастрофу. Об этом сообщил The New York Times.

Трагедия произошла ранним утром 21 июля в штате Мэриленд. The Washington Post рассказал, что Кайли пережила аварию. С места происшествия ее доставили в травматологический центр, где она позднее скончалась.

Предварительное расследование показало, что автомобиль Honda, которым управлял 19-летний водитель, съехал с правой стороны двухполосной дороги и врезался в водопропускную трубу. Полиция предполагает, что причиной аварии стало превышение скорости. Водитель и еще один пассажир выжили.

Смерть Кайли Хаотл подтвердил в соцсетях ее отец Джошуа. Он сделал заявление о гибели дочери на американском языке жестов, поскольку вся семья Хоттл — глухая. «Я лечу самолетом, которым никогда бы не хотел лететь», — признался Джошуа.

На новость о гибели Хоттл отреагировала ее коллега Милли Бобби Браун. Она призналась, что опустошена новостью. «По тебе очень будут скучать, Кайли», — написала она в соцсетях.

Кэйли Хоттл родилась в Атланте в семье, в которой в четырех поколениях были глухие люди. Кэйли начала работать актрисой еще в детстве, в возрасте девяти лет. Она снималась в рекламе, а в 2021 году получила роль в «Годзилла против конга».

Чтобы общаться с юной актрисой, звезды фильма Александр Скарсгард и Ребекка Холл выучили язык жестов. После успешного дебюта в кино Кэйли снялась в сериале «Частный детектив Магнум» и фильме «Годзилла против Конга: Новая империя».

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