Звезда фильма «Годзилла против Конга» Кэйли Хоттл погибла в возрасте 18 лет

Кэйли Хоттл родилась в Атланте в семье, в которой в четырех поколениях были глухие люди. Кэйли начала работать актрисой еще в детстве, в возрасте девяти лет. Она снималась в рекламе, а в 2021 году получила роль в «Годзилла против конга».