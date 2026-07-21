«Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой выйдет в России 20 августа

Кинокомпания «Вольга» выпускает в российский прокат сатирический триллер «Жертва обстоятельств» — вольную адаптацию истории Жанны д’Арк. Премьера запланирована на 20 августа.
Религиозная Джоан (Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы») искренне верит, что ей предназначено спасти человечество от гибели. Чтобы исполнить пророчество, она вместе со своими ревностными последователями захватывает благотворительный гала-концерт и берет в заложники кинозвезду Майка Тайлера (Крис Эванс, «Материалистка»), самого богатого человека в мире Брекена (Венсан Кассель, «Ненависть») и девушку Кэти (Амбика Мод, «Один день»), которой просто не повезло оказаться не в то время не в том месте.
В актерском составе также значатся Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Джон Малкович («Быть Джоном Малковичем»), Сэм Ричардсон («Тед Лассо»), Мириам Силверман («Владимир»), Брендан Фрейзер («Мумия»), певица Charli XCX и рэпер Янг Лин.
Режиссером выступил Ромен Гаврас, известный по «Афине». Сценарий он написал в соавторстве с Уиллом Арбери.