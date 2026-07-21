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Вышел финальный трейлер блокбастера «Человек-паук: Совершенно новый день»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures Entertainment выпустила финальный трейлер блокбастера «Человек-паук: Совершенно новый день», который станет следующим сольным приключением Питера Паркера в киновселенной Marvel. Картина стартует в мировом прокате 31 июля.

Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей. Судя по новому трейлеру, в городе появляется новая опасная угроза, которая может стать одним из самых серьезных испытаний в жизни Человека-паука.

Видео: Sony Pictures Entertainment

К роли Питера Паркера вернулся Том Холланд. Также к своим героям вернулись Зендая и Джейкоб Баталон. Кроме того, в картине сыграли Джон Бернтал, который вновь исполнит роль Карателя, и Марк Руффало, вернувшийся к образу Халка.

Одной из главных интриг фильма остается персонаж Сэди Синк, звезды сериала «Очень странные дела». Marvel по-прежнему не раскрывает, кого именно сыграла актриса.

Режиссером ленты выступил Дестин Дэниел Креттон, ранее снявший фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец». «Совершенно новый день» станет первым фильмом о Человеке-пауке после завершения трилогии Джона Уоттса и откроет новую главу в истории героя.

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