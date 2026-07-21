Вышел финальный трейлер блокбастера «Человек-паук: Совершенно новый день»

Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей. Судя по новому трейлеру, в городе появляется новая опасная угроза, которая может стать одним из самых серьезных испытаний в жизни Человека-паука.