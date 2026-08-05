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Смотрим финальный трейлер «Астрала-6». Премьера — 21 августа

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Screen Gems

Sony Pictures Entertainment представила финальный трейлер нового шестого «Астрала» с подзаголовком «Они уже здесь». Мировая премьера состоится 21 августа.

В центре сюжета нового фильма — молодая мать Джемма, которая узнает, что может перемещаться в потусторонний мир, где обитают заблудшие души. Вместе с ней на экране появляются демоны, которые пытаются использовать женщину, чтобы пробраться в наш мир. 

Видео:&nbsp;Sony Pictures Entertainment

В главных ролях в ленте снялись звезда серии Лин Шей, Амелия Ив («Призраки усадьбы Блай»), Мейзи Ричардсон-Селлерс («Древние») и Сэм Спруэлл («Повелитель бури»). Режиссером стал Джейкоб Чейз.

Чейз написал сценарий в соавторстве с Дэвидом Лесли Джонсоном-МакГолдриком («Заклятие-2»). Продюсерами выступают Джейсон Блум, Орен Пели, Джеймс Ван и Ли Уоннелл.

Первый фильм франшизы, «Астрал», вышел в 2010 году. За ним последовали «Астрал: Глава 2» (2013), «Астрал-3» (2015), «Астрал-4: Последний ключ» (2018) и «Астрал-5: Красная дверь» (2023), который стал самым кассовым фильмом франшизы. Он заработал в прокате 189 млн долларов по всему миру при бюджете в 16 млн.

Первоначально шестая часть «Астрала» должна была выйти на экраны 29 августа 2025 года. В январе Sony Pictures перенесла премьеру на год.

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