В центре сюжета нового фильма — молодая мать Джемма, которая узнает, что может перемещаться в потусторонний мир, где обитают заблудшие души. Вместе с ней на экране появляются демоны, которые пытаются использовать женщину, чтобы пробраться в наш мир.