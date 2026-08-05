«Ведомости»: МВД проверяет экс-ректора ГИТИСа Заславского по нескольким эпизодам

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к МВД, и информированного собеседника.
По их словам, речь идет о нескольких эпизодах. Экс-ректора ГИТИСа, в частности, проверяют на причастность «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы». Дело пока не возбуждено.
Об отставке Заславского стало известно 4 августа. Исполняющим обязанности ректора назначат Ольгу Ермакову, которая занимает позицию главного бухгалтера института. Ректора же выберут 15 сентября на общем собрании работников и студентов вуза. Кто будет кандидатом на пост, пока неизвестно.
Заславский, который сам окончил театроведческий факультет ГИТИСа, назначен ректором института в 2016 году. Ранее он был известен как театральный критик. Заславский — кандидат филологических наук и с 2021 года заслуженный деятель искусств России.
В июне он заявил, что в Москве нет театров, которые находятся на взлете. По словам Заславского, современным выпускникам театральных вузов непросто устроиться на работу.