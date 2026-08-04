Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья. Об этом пишет РИА «Новости». ГОСТ заработает с 1 февраля 2027 года.
В документе рекомендуется поощрять и поддерживать сотрудников, а не принуждать к труду. «[Это] с большей вероятностью обеспечит результативность и устойчивость», — пишут авторы стандарта.
В ГОСТе также указано, что организациям следует регулярно проводить консультации с работниками и обмениваться с ними информацией, давать обратную связь, вовлекать их в процесс принятия решений и отмечать стремление внести вклад в общее дело. В коллективе нужно поддерживать принцип «равный — равному».
Кроме того, подчеркивается необходимость четко ставить задачи: работники должны понимать, какие поручения и для чего им нужно выполнить. Начальникам следует предотвращать «неопределенность в отношении задач, отсутствие управления рабочей нагрузкой, неопределенность функций».
Руководителям рекомендуется также регулярно анализировать рабочие задания, расписание сотрудников и должностные инструкции, избегая «машинного темпа» работы или «непредсказуемого графика».
Для межличностных отношений на работе в стандарте сделали отдельный блок. В нем говорится, что в коллективе не должно быть буллинга, социальной изоляции и неравенства, а лидерам не следует скрывать информацию и злоупотреблять полномочиями.