Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками

Эндрю Гарфилд в дублированном трейлере средневекового экшна «Восставший»
В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время в пробках
Глава Sony объяснил, почему продолжение «Однажды в… Голливуде» снимает Финчер, а не Тарантино
Потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет
В Египте запустили электронную визу для туристов. Пока она работает только в Каире
Драму «Космос как предчувствие» снова покажут в кинотеатрах к юбилею Алексея Учителя
В Лондоне впервые за полтора века целый месяц не было дождей
С сентября забытые в автобусе вещи будут хранить бесплатно только 24 часа
Одиноких женщин в России предложили полностью освободить от работы по пятницам
Исследование: дети, начавшие пользоваться соцсетями в 11–12 лет, хуже сдают экзамены
Российский бренд «Эконика» удалил фотосессию с Роузи Хантингтон-Уайтли
Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии
Успеть все на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге: полный гид по всем активностям фестиваля
На «Comic Con Игромир» в Москве впервые дадут сыграть в «Войну миров: Сибирь»
Джон Сина — в первом дублированном трейлере «Хитрого койота»
Весь август для посетителей концертов Музея музыки организуют бесплатные экскурсии
Участниц велогонки «Тур де Франс» заподозрили в увеличении груди ради лучшей аэродинамики
Пикник Афиши х Сбер и Etlon Coffee запустили «Кофейный квест» по Петербургу
Половина россиян не понимает, как легализация криптовалют повлияет на их жизнь
В Петербурге пройдет официальное препати Пикника Афиши x Сбер
Ариана Гранде объяснила решение взять паузу: «Это не импульсивный поступок»
Продажи «Одиссеи» Гомера выросли в России на 254%
Минобрнауки запустит для студентов курсы будущих родителей
Билли Айлиш — на первых фото со съемок «Под стеклянным колпаком»
В Москве, в Третьяковской галерее, откроется выставка «Природа фотографии»
Кейт Мара и Финн Уиттрок снялись в триллере о войне во Вьетнаме
Дейв Баутиста намерен сыграть Кратоса в сериале «Бог войны»
Махершала Али воспитывает детей и убивает в трейлере фильма «Твоя мать, твоя мать, твоя мать»

Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Christin Hume/Unsplash

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья. Об этом пишет РИА «Новости». ГОСТ заработает с 1 февраля 2027 года.

В документе рекомендуется поощрять и поддерживать сотрудников, а не принуждать к труду. «[Это] с большей вероятностью обеспечит результативность и устойчивость», — пишут авторы стандарта.

В ГОСТе также указано, что организациям следует регулярно проводить консультации с работниками и обмениваться с ними информацией, давать обратную связь, вовлекать их в процесс принятия решений и отмечать стремление внести вклад в общее дело. В коллективе нужно поддерживать принцип «равный — равному».

Кроме того, подчеркивается необходимость четко ставить задачи: работники должны понимать, какие поручения и для чего им нужно выполнить. Начальникам следует предотвращать «неопределенность в отношении задач, отсутствие управления рабочей нагрузкой, неопределенность функций».

Руководителям рекомендуется также регулярно анализировать рабочие задания, расписание сотрудников и должностные инструкции, избегая «машинного темпа» работы или «непредсказуемого графика».

Для межличностных отношений на работе в стандарте сделали отдельный блок. В нем говорится, что в коллективе не должно быть буллинга, социальной изоляции и неравенства, а лидерам не следует скрывать информацию и злоупотреблять полномочиями.

Расскажите друзьям