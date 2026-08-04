На «Comic Con Игромир» в Москве впервые дадут сыграть в «Войну миров: Сибирь»

Джон Сина в первом дублированном трейлере «Хитрого койота»
Весь август для посетителей концертов Музея музыки организуют бесплатные экскурсии
Участниц велогонки «Тур де Франс» заподозрили в увеличении груди ради лучшей аэродинамики
Пикник Афиши х Сбер и Etlon Coffee запустили «Кофейный квест» по Петербургу
Половина россиян не понимает, как легализация криптовалют повлияет на их жизнь
В Петербурге пройдет официальное препати Пикника Афиши x Сбер
Ариана Гранде объяснила решение взять паузу: «Это не импульсивный поступок»
Продажи «Одиссеи» Гомера выросли в России на 254%
Минобрнауки запустит для студентов курсы будущих родителей
Билли Айлиш — на первых фото со съемок «Под стеклянным колпаком»
В Москве, в Третьяковской галерее, откроется выставка «Природа фотографии»
Кейт Мара и Финн Уиттрок снялись в триллере о войне во Вьетнаме
Дейв Баутиста намерен сыграть Кратоса в сериале «Бог войны»
Махершала Али воспитывает детей и убивает в трейлере фильма «Твоя мать, твоя мать, твоя мать»
Графический роман о Шерлоке Холмсе промаркируют в России из-за упоминаний наркотиков
Amazon впервые вошел в топ-5 самых дорогих компаний мира
Вышел трейлер фантастического фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым
Джаафар Джексон снимется с Уиллом Смитом в фильме «Супермакс»
Хоррор-серия «З/Л/О» получит продолжение. В его создании поучаствует Flying Lotus
Time начал показывать рекламу ИИ-агентам
В Москве растет популярность имен из мифов: 81 девочку назвали Афиной, двух мальчиков — Одиссеем
Фил Коллинз признался, что едва не умер из-за алкоголизма: «Люди приходили попрощаться»
Анна Пересильд пускается в бега в трейлере роуд-муви «Без оглядки»
Исследование: пережить утрату помогает не подавление эмоций, а их проживание
Российские синхронистки выиграли первое золото на международных стартах после отстранения
Солнечное затмение в Москве будет видно в течение всего девяти минут
ФАС возбудила дело против Apple из-за российских приложений
В Болонье открылась библиотека Умберто Эко. В ней более 32 тысяч книг

На «Comic Con Игромир» в Москве впервые дадут сыграть в «Войну миров: Сибирь»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: пресс-служба студии «Мгла»

Студия «Мгла» впервые представит публичную демоверсию сюжетного экшена «Война миров: Сибирь». Опробовать видеоигру смогут посетители фестиваля «Comic Con Игромир», который пройдет с 3 по 6 декабря. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба студии. 

Демо перенесет игроков в сибирские леса. Главный герой по прозвищу Студент окажется в рыбацкой хижине на берегу реки, где ему предстоит отражать атаки противников. Разработчики отмечают, что этот фрагмент не раскрывает сюжет, а сосредоточен на боевой системе и игровом процессе.

По словам креативного продюсера проекта Альберта Жильцова, команда решила показать именно геймплей, поскольку игроки давно просили дать возможность познакомиться с игрой лично. Демоверсию сделали компактной, чтобы сократить очереди и дать возможность сыграть как можно большему числу посетителей фестиваля.

Видео: пресс-служба студии «Мгла»

Во время  «Comic Con Игромир» разработчики также расскажут о проекте и ответят на вопросы гостей. Издателем игры выступает сервис «Игромир».

«Война миров: Сибирь» — сюжетный экшен по мотивам романа Герберта Уэллса. Действие разворачивается в альтернативной Российской империи 1896 года, где после падения европейских столиц от вторжения марсиан инопланетяне атакуют и Россию. Игрокам предстоит выживать в Сибири, сочетая стелс и сурвайвал-экшен. Релиз видеоигры запланирован на 2027 год.

Расскажите друзьям