На «Comic Con Игромир» в Москве впервые дадут сыграть в «Войну миров: Сибирь»

Студия «Мгла» впервые представит публичную демоверсию сюжетного экшена «Война миров: Сибирь». Опробовать видеоигру смогут посетители фестиваля «Comic Con Игромир», который пройдет с 3 по 6 декабря. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба студии.
Демо перенесет игроков в сибирские леса. Главный герой по прозвищу Студент окажется в рыбацкой хижине на берегу реки, где ему предстоит отражать атаки противников. Разработчики отмечают, что этот фрагмент не раскрывает сюжет, а сосредоточен на боевой системе и игровом процессе.
По словам креативного продюсера проекта Альберта Жильцова, команда решила показать именно геймплей, поскольку игроки давно просили дать возможность познакомиться с игрой лично. Демоверсию сделали компактной, чтобы сократить очереди и дать возможность сыграть как можно большему числу посетителей фестиваля.
Во время «Comic Con Игромир» разработчики также расскажут о проекте и ответят на вопросы гостей. Издателем игры выступает сервис «Игромир».
«Война миров: Сибирь» — сюжетный экшен по мотивам романа Герберта Уэллса. Действие разворачивается в альтернативной Российской империи 1896 года, где после падения европейских столиц от вторжения марсиан инопланетяне атакуют и Россию. Игрокам предстоит выживать в Сибири, сочетая стелс и сурвайвал-экшен. Релиз видеоигры запланирован на 2027 год.