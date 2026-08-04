На «Comic Con Игромир» в Москве впервые дадут сыграть в «Войну миров: Сибирь»

Демо перенесет игроков в сибирские леса. Главный герой по прозвищу Студент окажется в рыбацкой хижине на берегу реки, где ему предстоит отражать атаки противников. Разработчики отмечают, что этот фрагмент не раскрывает сюжет, а сосредоточен на боевой системе и игровом процессе.