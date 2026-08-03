Исследование: пережить утрату помогает не подавление эмоций, а их проживание

Исследователи разделяют способы переживания горя на несколько типов. Первый — проблемно ориентированный: человек пытается решать возникающие бытовые и жизненные задачи. Второй — эмоционально ориентированный: он позволяет проживать чувства, говорить о них и переосмысливать случившееся. Именно такое сочетание оказалось связано с более высокой вероятностью восстановления.