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Исследование: пережить утрату помогает не подавление эмоций, а их проживание

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: PolyGram Filmed Entertainment

Ученые выяснили, какие стратегии действительно помогают восстановиться после смерти близкого человека. Исследование показало, что люди, которые не избегают своих эмоций и пытаются осмыслить произошедшее, чаще переживают так называемый посттравматический рост — позитивные изменения, возникающие после тяжелых жизненных событий. Результат научной работы опубликовало издание Psychology Today. 

Ученые проанализировали данные 889 взрослых, потерявших близких. Они пришли к выводу, что наиболее эффективными оказываются две стратегии: решение практических проблем и осознанная работа с собственными чувствами.

Исследователи разделяют способы переживания горя на несколько типов. Первый — проблемно ориентированный: человек пытается решать возникающие бытовые и жизненные задачи. Второй — эмоционально ориентированный: он позволяет проживать чувства, говорить о них и переосмысливать случившееся. Именно такое сочетание оказалось связано с более высокой вероятностью восстановления.

При этом попытки подавить эмоции или избегать переживаний, наоборот, замедляют процесс адаптации. По словам авторов, отказ от проживания боли мешает эмоциональной переработке травмы и снижает вероятность позитивных изменений в будущем.

Исследование также показало, что женщины чаще демонстрируют признаки посттравматического роста. Ученые связывают это с тем, что они чаще анализируют произошедшее и используют эмоциональные стратегии, которые помогают восстановить внутреннее равновесие.

Авторы подчеркивают, что переживание утраты всегда остается индивидуальным опытом. Однако поддержка близких, друзей, религиозных сообществ или психотерапевта может значительно облегчить путь от горя к принятию.

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