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В России появятся три новые вакцины от рака

Афиша Daily
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Фото: Mufid Majnun/Unsplash

В России создадут три новые вакцины от онкологических заболеваний. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака», — сказал он.

В апреле первый пациент получил вакцину «Неоонковак». Ее ввели 60-летнему жителю Курской области с меланомой.

До конца 2026 года 20 пациентам сделают вакцину от рака кожи. Кроме того, в этом году в России могут появиться первые вакцины против агрессивной опухоли мозга. Препарат будет называться «Глиопепт». 

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