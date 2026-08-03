В России появятся три новые вакцины от рака

В России создадут три новые вакцины от онкологических заболеваний. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака», — сказал он.
В апреле первый пациент получил вакцину «Неоонковак». Ее ввели 60-летнему жителю Курской области с меланомой.
До конца 2026 года 20 пациентам сделают вакцину от рака кожи. Кроме того, в этом году в России могут появиться первые вакцины против агрессивной опухоли мозга. Препарат будет называться «Глиопепт».