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Жара в Москве преодолела отметку в 30 градусов — в третий раз за лето

Афиша Daily
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Фото: Mike Stach/Flickr

Столбики термометров в Москве 2 августа показали + 30 градусов – такое наблюдается в третий раз с начала лета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ о температуре воздуха на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ.

В 14.00 воздух там прогрелся до + 30 градусов. До этого момента столбики термометров достигали такой отметки 10 июня, а 2 июля и вовсе показали + 30,4 градуса. Кроме того, 11, 12 и 13 июня воздух прогревался до + 29,7, + 29,9 и + 29,6 градуса соответственно. Кроме того, 29 градусов выше нуля столбики термометров на метеостанции ВДНХ показывали 1 и 10 июля.

Синоптики предупреждают, что в течение сегодняшнего дня жара еще может окрепнуть в столице до 32 градусов. До 18:00 в городе действует оранжевый уровень опасности, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Гидрометцентре РФ также напомнили, что, если для Москвы сильная жара — это + 30 градусов, для остальных регионов — +35 градусов. Ведущий сотрудник учреждения Марина Макарова отметила, что жара в столичном регионе надолго не задержится и уже в понедельник, 3 августа, пойдет на спад. Температура воздуха в Москве составит + 26-28 градусов, при этом предстоящей ночью местами не исключен кратковременный дождь и гроза. На следующей неделе в столице будет также тепло. 

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