В 14.00 воздух там прогрелся до + 30 градусов. До этого момента столбики термометров достигали такой отметки 10 июня, а 2 июля и вовсе показали + 30,4 градуса. Кроме того, 11, 12 и 13 июня воздух прогревался до + 29,7, + 29,9 и + 29,6 градуса соответственно. Кроме того, 29 градусов выше нуля столбики термометров на метеостанции ВДНХ показывали 1 и 10 июля.



Синоптики предупреждают, что в течение сегодняшнего дня жара еще может окрепнуть в столице до 32 градусов. До 18:00 в городе действует оранжевый уровень опасности, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.