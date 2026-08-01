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Обновился список обязательных предустановленных приложений — убрали «Марусю», добавили «Алису AI»

Афиша Daily
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Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Правительство утвердило перечень ПО, которое с 2027 года обязательно должны предустанавливать на устройства, продаваемые в России и других странах ЕАЭС.

Список для смартфонов и планшетов во многом повторяет прошлогодний, но из него исключили голосового помощника «Марусю» и добавили «Алису AI». Также в перечне: «Яндекс.Браузер», «Яндекс с Алисой», «Яндекс.Карты», «2ГИС», «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео», «Дзен», «Госуслуги», Mir Pay, «Яндекс.Диск», «Мойо́фис», «Почта Mail.ru», антивирус от «Лаборатории Касперского», RuStore, «ЛитРес» и мессенджер Max.

Для компьютеров перечень скромнее: «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус от «Лаборатории Касперского».

Мессенджер Max с 1 августа перестал расходовать мобильный трафик — соглашение об этом заключили с МТС, «Мегафоном», «Билайном» и T2. Власти активно подталкивают россиян к использованию мессенджера — например, ранее в него обязали перевести все домовые и школьные чаты. При этом у Max нет сквозного шифрования, что создает риски для конфиденциальности пользователей.

Недавно Max удалили из Google Play вместе с другими приложениями VK. 13 июля Совет Евросоюза включил в санкционный список компанию VK и ее дочернюю структуру Communication Platform LLC, которая занимается разработкой Max. Европейские министры обвинили их в нарушении прав человека в России, включая ограничения свободы выражения мнений и доступа к информации.

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