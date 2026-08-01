Список для смартфонов и планшетов во многом повторяет прошлогодний, но из него исключили голосового помощника «Марусю» и добавили «Алису AI». Также в перечне: «Яндекс.Браузер», «Яндекс с Алисой», «Яндекс.Карты», «2ГИС», «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео», «Дзен», «Госуслуги», Mir Pay, «Яндекс.Диск», «Мойо́фис», «Почта Mail.ru», антивирус от «Лаборатории Касперского», RuStore, «ЛитРес» и мессенджер Max.