В Узбекистане оштрафовали девушку, которая криком спаслась от насильника

В Узбекистане общественный резонанс вызвало решение суда по делу о домогательствах к 18-летней девушке. Пострадавшую оштрафовали за то, что во время нападения она громко кричала, пытаясь привлечь внимание и остановить мужчину. Об этом сообщил проект «НеМолчи Уз».
Инцидент произошел 17 июля. На девушку по имени Севара напал ее бывший тренер — 26-летний Сардоржон Хаитбоев. После встречи в парке мужчина начал к ней приставать. Она стала громко звать на помощь и сопротивляться, из-за чего нападавший прекратил свои действия.
Суд назначил мужчине пять суток административного ареста за домогательства. При этом саму Севару признали виновной в «нарушении общественного порядка» и оштрафовали на 8 235 рублей. По версии суда, ее крики нарушили общественное спокойствие.
Решение вызвало критику со стороны правозащитников. Представители проекта «НеМолчи Уз» заявили, что крик был единственным способом предотвратить возможное насилие, и назвали наказание жертвы абсурдным. По их мнению, подобные судебные решения могут отбить у женщин желание обращаться за помощью и защищать себя в опасных ситуациях.