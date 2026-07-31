В Узбекистане оштрафовали девушку, которая криком спаслась от насильника

В Узбекистане общественный резонанс вызвало решение суда по делу о домогательствах к 18-летней девушке. Пострадавшую оштрафовали за то, что во время нападения она громко кричала, пытаясь привлечь внимание и остановить мужчину. Об этом сообщил проект «НеМолчи Уз».