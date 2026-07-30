ЛСП, Slava Marlow и «Мальбэк х Сюзанна» выступят на сцене «Звука» на Пикнике Афиши х Сбер

Музыкальный сервис «Звук» объявил лайнап своей сцены на Пикнике Афиши х Сбер в Санкт-Петербурге. 8 августа на Елагином острове выступят ЛСП, Slava Marlow, «Мальбэк х Сюзанна», Gera Amen, J.rouh, Cuprize и группа «Озера».
Помимо концертов, «Звук» откроет на фестивале собственную бренд-зону. Там появятся лаундж-пространство для отдыха, мерч-бар и интерактивная фотозона. На территории также будут работать амбассадоры сервиса — они помогут гостям найти площадку «Звука» и расскажут, как получить фирменный мерч.
«Мы хотим создать пространство, где можно открыть новую музыку, получить яркие впечатления и просто классно провести время. Надеемся, каждый уйдет с ощущением, что сегодня открыл для себя что-то новое», — отметил бренд-директор музыкального сервиса «Звук» Петр Скамров.
Пикник Афиши х Сбер пройдет 8 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Билеты можно купить здесь.