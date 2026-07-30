ЛСП, Slava Marlow и «Мальбэк х Сюзанна» выступят на сцене «Звука» на Пикнике Афиши х Сбер

Помимо концертов, «Звук» откроет на фестивале собственную бренд-зону. Там появятся лаундж-пространство для отдыха, мерч-бар и интерактивная фотозона. На территории также будут работать амбассадоры сервиса — они помогут гостям найти площадку «Звука» и расскажут, как получить фирменный мерч.