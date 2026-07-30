1 августа в Москве впервые за 5 лет пройдет хип-хоп-фестиваль Glam Go Fest

1 августа в Москве состоится хип-хоп-фестиваль Glam Go Fest.
Он пройдет под открытым небом на площадке Red Summer у ЦСКА Арены. Площадка расположена в районе ЗИЛ — развивающейся городской территории с современной архитектурой и креативной средой.
На сцене фестиваля выступят Gone.Fludd, Cakeboy, Iroh, Flipper Floyd, Tanya Tekis, ЛСП, Lizer, Dopeclvb (Thomas Mraz, i61, Basic boy), Tveth, Валюта Скуратов, Hellovercavi и Ada. Зрителей ждут вместительный танцпол, фан-зона на 5000, а также фудкорты и бары.
В социальных сетях организаторы Glam Go Fest проведут розыгрыши необычных призов от хедлайнеров, а также VIP-билетов, проходок на танцпол и фан-зону. Еще для слушателей в продаже есть билеты на двоих по специальной цене и билеты с доступом на площадку без очередей (быстрый вход).