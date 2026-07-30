1 августа в Москве впервые за 5 лет пройдет хип-хоп-фестиваль Glam Go Fest

В социальных сетях организаторы Glam Go Fest проведут розыгрыши необычных призов от хедлайнеров, а также VIP-билетов, проходок на танцпол и фан-зону. Еще для слушателей в продаже есть билеты на двоих по специальной цене и билеты с доступом на площадку без очередей (быстрый вход).