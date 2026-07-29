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Появился новый трейлер «Вышки 2: Мертвая точка»

Афиша Daily
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Фото: Lionsgate Movies/YouTube

Кинокомпания Lionsgate опубликовала новый трейлер фильма «Вышка 2: Мертвая точка». 

Сиквел триллера посвятят сестре одной из главных героинь оригинального фильма. Прокат стартует со 2 сентября.

В картине снялись Харриетт Слейтер, Арсема Томас, Том Бриттни, Вирджиния Гарднер и Грейс Кэролайн Карри. Срежиссировали ленту братья Спириг по сценарию Скотта Манна, автора первой «Вышки», и Джонатана Фрэнка.

Источник: Lionsgate

Фильм расскажет о событиях, развернувшихся после первой части. Джакс Хантер тяжело переживает смерть своей сестры Шайло, погибшей на вышке. Чтобы справиться с горем, она вместе с Люс отправляется на гору Кван в Таиланде.

Там девушки решаются на опасную прогулку по доскам, прибитым к отвесной скале. После внезапного камнепада героини оказываются в ловушке на высоте почти в 1000 метров.

«Вышка» вышла в 2022 году и стала хитом. Она собрала в прокате 22 млн долларов при бюджете всего в 5 млн, а также попала в топ-10 релизов Netflix на четырех территориях.

Картина рассказала о двух подругах-экстремалках, которые решают покорить заброшенную радиовышку посреди пустыни. Девушки взбираются на ее вершину, однако из‑за неудачно сложившихся обстоятельств оказываются там в ловушке. Героинь сыграли Грейс Кэролайн Карри и Вирджиния Гарднер. В июне вышел первый трейлер триллера.

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