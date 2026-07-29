Умер диджей Kavinsky, известный по треку «Nightcall» из фильма «Драйв»

Французский диджей Kavinsky найден мертвым в своей квартире в Париже, сообщает Le Figaro. Ему было 50 лет.
Экстренные службы прибыли после звонка соседа, который не мог связаться с музыкантом. По данным полиции, последние несколько дней он жаловался на головные боли. Предположительная причина смерти — инсульт.
Парижская прокуратура сообщила, что «начато расследование для установления причин смерти, никаких подозрительных обстоятельств на месте не обнаружено».
Kavinsky получил мировую известность как автор трека «Nightcall», прозвучавшего в фильме «Драйв» с Райаном Гослингом. В 2024 году он исполнил эту песню с бельгийской певицей Angèle и группой Phoenix на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.
Настоящее имя артиста — Венсан Пьер Клод Белорже. Его треки повествуют о человеке, который погиб в 1986 году за рулем красного Ferrari Testarossa, а воскрес спустя 20 лет, чтобы делать электронную музыку. В 2021 году после долгого перерыва он выпустил трек «Renegade», а затем и альбом «Reborn».