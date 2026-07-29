Умер диджей Kavinsky, известный по треку «Nightcall» из фильма «Драйв»

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сдержал слово — и набил тату с тренером команды
Минтранс хочет сделать такси для семей с детьми дешевле
Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан и Джек Блэк — в трейлере третьей части «Джуманджи»
В новом «Человеке-пауке» звучит песня Монеточки*
BTS решили не участвовать в «Грэмми» из-за выделения азиатской поп-музыки в отдельную категорию
Исследование: большинство людей с детства склонны к хорошим поступкам
Режиссер «Орудий» назвал новую экранизацию Resident Evil самым жестоким фильмом в своей карьере
На Усачевском рынке прошел День фонда «Подари жизнь»: на помощь детям собрали более 823 тыс. рублей
В Тюмени ввели режим ЧС из-за паводка: жители жалуются на запах воды, гибель рыбы и кожные высыпания
Apple показала полноценный трейлер четвертого сезона «Теда Лассо»
Клуб «16 тонн» покажет спектакль на «Театральном бульваре» — уже 5 августа
Российские АЗС начали постепенно отменять ограничения на продажу бензина
Объятия помогают обезьянам избегать конфликтов — возможно, от них эта привычка досталась и людям
Мартин Скорсезе снялся в проекте своей дочери Франчески — пятисерийном сериале о кофе Lavazza
Журналисты в восторге от фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Кухня, Я Софа и Vetrá: шоукейс молодых артистов «Заря» пройдет на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге
Сделка Paramount и Warner Bros. заморожена как минимум до июня 2027 года
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в первом русскоязычном трейлере «Надежды» На Хон Чжина
МТС открыли предзаказ смартфонов Huawei Pura90s и продажу Huawei FreeClip 2S
Рената Рейнсве в первом локализованном трейлере «Фьорда» — фильма-победителя Канн-2026
Криштиану Роналду выступит продюсером сериала про футбольного агента
Райан Гослинг сам запитчил идею для фильма о Призрачном гонщике
У сериала «Бегущий по лезвию 2099» будет только один сезон
«Афиша» провела мини-пикник на набережной культурного квартала «Брусницын»
В Петербурге пройдет экскурсия по фестивальному городку Пикника Афиши х Сбер
В России введут ГОСТ на игрушечное оружие для детей
Скоро у евро будет новый дизайн — в шорт-лист попали 10 вариантов купюр: с учеными, птицами и реками
Сборы первоклассника в Москве обойдутся в 24,8 тысячи рублей

Умер диджей Kavinsky, известный по треку «Nightcall» из фильма «Драйв»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @Kavinsky

Французский диджей Kavinsky найден мертвым в своей квартире в Париже, сообщает Le Figaro. Ему было 50 лет.

Экстренные службы прибыли после звонка соседа, который не мог связаться с музыкантом. По данным полиции, последние несколько дней он жаловался на головные боли. Предположительная причина смерти — инсульт.

Парижская прокуратура сообщила, что «начато расследование для установления причин смерти, никаких подозрительных обстоятельств на месте не обнаружено».

Kavinsky получил мировую известность как автор трека «Nightcall», прозвучавшего в фильме «Драйв» с Райаном Гослингом. В 2024 году он исполнил эту песню с бельгийской певицей Angèle и группой Phoenix на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

Настоящее имя артиста — Венсан Пьер Клод Белорже. Его треки повествуют о человеке, который погиб в 1986 году за рулем красного Ferrari Testarossa, а воскрес спустя 20 лет, чтобы делать электронную музыку. В 2021 году после долгого перерыва он выпустил трек «Renegade», а затем и альбом «Reborn».

Расскажите друзьям