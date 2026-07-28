Apple показала полноценный трейлер четвертого сезона «Теда Лассо»

Apple выпустила полноценный трейлер четвертого сезона сериала «Тед Лассо». Продолжение одного из самых популярных проектов Apple TV+ выйдет уже 5 августа.
В новых сериях история сосредоточится на женской команде футбольного клуба «Ричмонд». При этом часть актеров из оригинального состава вновь появится на экране. К своим ролям вернутся Джейсон Судейкис, сыгравший Теда Лассо, Ханна Уоддингэм, исполнившая роль Ребекки, и Джуно Темпл, сыгравшая Килли.
Третий сезон «Теда Лассо» вышел весной 2023 года и задумывался как финал сериала. Однако спустя несколько лет авторы решили вернуться к проекту, расширив его вселенную и переключив внимание на новых героев.
Оригинальный сериал рассказывал о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который неожиданно переезжает в Англию, чтобы возглавить футбольный клуб «Ричмонд», несмотря на полное отсутствие опыта в европейском футболе. За три сезона шоу стало одним из главных хитов Apple TV+, получило признание критиков и завоевало несколько премий «Эмми».