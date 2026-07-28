Apple показала полноценный трейлер четвертого сезона «Теда Лассо»

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в первом русскоязычном трейлере «Надежды» На Хон Чжина
В Тюмени ввели режим ЧС из-за паводка: жители жалуются на запах воды, гибель рыбы и кожные высыпания
Клуб «16 тонн» покажет спектакль на «Театральном бульваре» — уже 5 августа
Российские АЗС начали постепенно отменять ограничения на продажу бензина
Объятия помогают обезьянам избегать конфликтов — возможно, от них эта привычка досталась и людям
Мартин Скорсезе снялся в проекте своей дочери Франчески — пятисерийном сериале о кофе Lavazza
Журналисты в восторге от фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Кухня, Я Софа и Vetrá: шоукейс молодых артистов «Заря» пройдет на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге
Сделка Paramount и Warner Bros. заморожена как минимум до июня 2027 года
МТС открыли предзаказ смартфонов Huawei Pura90s и продажу Huawei FreeClip 2S
Рената Рейнсве в первом локализованном трейлере «Фьорда» — фильма-победителя Канн-2026
Криштиану Роналду выступит продюсером сериала про футбольного агента
Райан Гослинг сам запитчил идею для фильма о Призрачном гонщике
У сериала «Бегущий по лезвию 2099» будет только один сезон
«Афиша» провела мини-пикник на набережной культурного квартала «Брусницын»
В Петербурге пройдет экскурсия по фестивальному городку Пикника Афиши х Сбер
В России введут ГОСТ на игрушечное оружие для детей
Скоро у евро будет новый дизайн — в шорт-лист попали 10 вариантов купюр: с учеными, птицами и реками
Сборы первоклассника в Москве обойдутся в 24,8 тысячи рублей
Apple может отказаться от камеры в умных очках ради приватности
Джарахов: «Не смогу строить отношения с женщиной, у которой было столько же половых партнеров»
Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова выступила на книжном фестивале «Гороушна» в Смоленске
Вышел эксклюзивный отрывок из «Все, что мы потеряли» — янг-эдалта в духе «Твое сердце будет разбито»
Вышел трейлер 14-го сезона «Футурамы» — новые эпизоды мультсериала стартуют с 3 августа.
В Москве сотрудницу не уволили за загрузку документов в DeepSeek — дело в систематических нарушениях
Нолан рассказал, что никогда не возьмется за ромком: «Это одна из самых сложных вещей в мире»
В Москве пройдет фестиваль «Бомбора Арт». В программе — рисование, лекции и конкурс иллюстраций
В Петербурге пройдет «Дизайн Двор» — гараж-сейл мебели, посуды, винила и искусства

Apple показала полноценный трейлер четвертого сезона «Теда Лассо»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: AppleTV

Apple выпустила полноценный трейлер четвертого сезона сериала «Тед Лассо». Продолжение одного из самых популярных проектов Apple TV+ выйдет уже 5 августа.

В новых сериях история сосредоточится на женской команде футбольного клуба «Ричмонд». При этом часть актеров из оригинального состава вновь появится на экране. К своим ролям вернутся Джейсон Судейкис, сыгравший Теда Лассо, Ханна Уоддингэм, исполнившая роль Ребекки, и Джуно Темпл, сыгравшая Килли.

Видео: Apple TV

Третий сезон «Теда Лассо» вышел весной 2023 года и задумывался как финал сериала. Однако спустя несколько лет авторы решили вернуться к проекту, расширив его вселенную и переключив внимание на новых героев.

Оригинальный сериал рассказывал о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который неожиданно переезжает в Англию, чтобы возглавить футбольный клуб «Ричмонд», несмотря на полное отсутствие опыта в европейском футболе. За три сезона шоу стало одним из главных хитов Apple TV+, получило признание критиков и завоевало несколько премий «Эмми».

Расскажите друзьям