Работу провели во время восьмимесячных наблюдений в заповедниках Конго и Замбии. Биологи изучали поведение 116 обезьян во время эксперимента с едой: животные заранее видели, как в вольер готовятся высыпать арахис, и ожидали начала кормления. Исследователи заметили, что обезьяны начинают чаще касаться друг друга — обнимаются, гладят, целуются и прижимаются. Оказалось, что после такого общения они значительно чаще ели рядом друг с другом без агрессии.