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Объятия помогают обезьянам избегать конфликтов — возможно, от них эта привычка досталась и людям

Афиша Daily
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Иллюстрация: 20th Century Studios

Ученые выяснили, что шимпанзе и бонобо используют дружеские прикосновения не только для примирения после ссор, но и для предотвращения конфликтов. Опубликованное The Conversation исследование показало, что объятия, поцелуи и похлопывания помогают обезьянам спокойнее переносить напряженные ситуации и мирно делить ресурсы.

Работу провели во время восьмимесячных наблюдений в заповедниках Конго и Замбии. Биологи изучали поведение 116 обезьян во время эксперимента с едой: животные заранее видели, как в вольер готовятся высыпать арахис, и ожидали начала кормления. Исследователи заметили, что обезьяны начинают чаще касаться друг друга — обнимаются, гладят, целуются и прижимаются. Оказалось, что после такого общения они значительно чаще ели рядом друг с другом без агрессии.

Авторы исследования считают, что такие прикосновения помогают снизить социальное напряжение еще до возникновения конфликта. Особенно ярко это проявилось в группах, где отношения между животными были более спокойными и менее иерархическими.

При этом у разных видов сложились свои особенности. У бонобо чаще успокаивали друг друга самки, которые играют ключевую роль в социальной структуре группы. У шимпанзе подобное поведение чаще наблюдали между самцами.

Исследователей удивили некоторые формы доверительного поведения у шимпанзе. В напряженные моменты животные позволяли друг другу класть пальцы или руки в рот, а также касались гениталий партнера — крайне рискованные действия для вида, известного жесткой внутригрупповой агрессией. По мнению ученых, именно такая уязвимость может служить демонстрацией полного доверия.

Исследователи отмечают, что похожие механизмы давно известны и у людей. Предыдущие исследования показывали, что рукопожатия перед переговорами повышают уровень сотрудничества, прикосновения помогают снизить тревожность, а команды спортсменов, участники которых чаще обнимаются и дают друг другу пять, демонстрируют лучшие результаты.

Поскольку эволюционные линии человека, шимпанзе и бонобо разделились более шести миллионов лет назад, ученые предполагают, что привычка успокаивать друг друга прикосновениями возникла еще у их общих предков. Если эта гипотеза верна, то объятия и другие дружеские жесты — одна из самых древних форм общения, которая помогает поддерживать мир в группе и сегодня.

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