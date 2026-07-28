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Сделка Paramount и Warner Bros. заморожена как минимум до июня 2027 года

Афиша Daily
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Фото: Dmitry Kropachev/Unsplash

Paramount сообщила, что не будет завершать слияние с Warner Bros. до 1 июня 2027 года либо до урегулирования претензий со стороны 12 штатов и Гильдии сценаристов США, пишет The Wall Street Journal. За задержку компании грозят миллиардные штрафы.

Paramount настаивает на судебном заседании в ноябре, генпрокурор Калифорнии хочет начать в январе. Чем дольше процесс, тем выше цена: Paramount уже получила одобрение от Минюста США, Евросоюза и других стран, включая Китай, но теперь должна сохранять финансирование сделки и готовиться к выплате штрафов акционерам Warner Bros. — 650 млн долларов за каждый квартал задержки с октября. В случае срыва Warner Bros. получит 7 млрд отступных.

Условия слияния ограничивают и Warner Bros. Без согласия Paramount компания не может проводить приобретения, продавать активы и заключать крупные сделки.

Paramount владеет киностудией с 114-летней историей, стриминговым сервисом Paramount+ и вещательной сетью CBS. В активе Warner Bros. — киностудия со 116-летней историей, стриминг HBO Max и ряд кабельных каналов, включая CNN.

Сделку раскритиковали некоторые представители Голливуда и государственные регуляторы. В открытом письме, опубликованном в апреле, более 1000 деятелей кино и телевидения написали, что поглощение «ставит интересы небольшой группы влиятельных акционеров выше общественного блага».

«Голливудские слияния означают меньше фильмов и сериалов, а значит меньше рабочих мест. Когда две легендарные студии принадлежат одной компании, результат очевиден: одна из них станет городом-призраком», — пояснил создатель «Хранителей» Деймон Линделоф.

Paramount Skydance объявила о намерении приобрести Warner Bros. Discovery за 111 млрд долларов в конце февраля после борьбы с Netflix. В ответ на критику в Paramount выпустили заявление, в котором пообещали увеличить производство до 30 полнометражных фильмов в год с полноценным театральным прокатом, продолжать лицензирование контента и сохранять независимое творческое руководство.

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