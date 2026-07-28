Сделка Paramount и Warner Bros. заморожена как минимум до июня 2027 года

Paramount настаивает на судебном заседании в ноябре, генпрокурор Калифорнии хочет начать в январе. Чем дольше процесс, тем выше цена: Paramount уже получила одобрение от Минюста США, Евросоюза и других стран, включая Китай, но теперь должна сохранять финансирование сделки и готовиться к выплате штрафов акционерам Warner Bros. — 650 млн долларов за каждый квартал задержки с октября. В случае срыва Warner Bros. получит 7 млрд отступных.