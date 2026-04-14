Более тысячи голливудских звезд выступили против слияния Paramount и Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance объявила о намерении приобрести Warner Bros. Discovery за 111 млрд долларов в конце февраля после борьбы с Netflix. В ответ на критику в Paramount выпустили заявление, в котором пообещали увеличить производство до 30 полнометражных фильмов в год с полноценным театральным прокатом, продолжать лицензирование контента и сохранять независимое творческое руководство.