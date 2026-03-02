Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения

Сарандос отметил, что Paramount Skydance берет на себя огромные долги, что неизбежно приведет к масштабным сокращениям. «Самые крупные статьи затрат — это люди и производство. Будет сокращение расходов более чем на 16 млрд долларов. Людям, которые дают им деньги в долг, говорят, что это произойдет примерно через 18 месяцев. Это будет означать меньше производства, меньше работающих людей», — пояснил он.