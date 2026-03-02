«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Реджина Холл и Анна Фэрис в первом трейлере «Очень страшного кино-6»
Apple представила бюджетный iPhone 17e
В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной
Журналист провел интервью с Гослингом с обочины. Актер переживал за него больше, чем за фильм
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян
adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»
Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»
Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной
В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота
На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки
В России введут ГОСТ на чипсы
Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона
Умер Слава Цукерман ― режиссер «Жидкого неба»
Николай Коляда сбежал из больницы, чтобы закончить последний спектакль
Объявлены победители премии Actor Awards
Скончался драматург Николай Коляда
Московская область побила температурный рекорд для 1 марта
Том Холланд и Зендая тайно поженились
Киностудия Горького представила подборку знаменитых фильмов с котами-актерами
Москвич содержал на участке медведей, львов и леопарда в ужасных условиях
В России выпустили в повторный прокат фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини в 4К-реставрации
Стример купил дом из сериала «Во все тяжкие» за 1,3 млн долларов
Реймонд Крус снялся в мини-фильме к новому альбому Miyagi& Эндшпиль
Муся, Кузя и Вася: ветеринары назвали самые популярные клички кошек в начале 2026 года
Создатель игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий стал участником «Битвы экстрасенсов»
Хиро Файнс-Тиффин на новых кадрах сериала «Молодой Шерлок»

Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения

Афиша Daily
Фото: Brad Weaver/Unsplash

Netflix вышел из борьбы за покупку Warner Bros. Discovery, после того как Paramount Skydance сделал студии более выгодное предложение. Генеральный директор стримингового сервиса Тед Сарандос в интервью Bloomberg объяснил, что решение было принято Netflix мгновенно, поскольку стриминг заранее просчитал все сценарии и установил потолок цены в 27,75 доллара за акцию.

Сарандос отметил, что Paramount Skydance берет на себя огромные долги, что неизбежно приведет к масштабным сокращениям. «Самые крупные статьи затрат — это люди и производство. Будет сокращение расходов более чем на 16 млрд долларов. Людям, которые дают им деньги в долг, говорят, что это произойдет примерно через 18 месяцев. Это будет означать меньше производства, меньше работающих людей», — пояснил он.

На вопрос, планирует ли Netflix приобрести другую студию в ближайший год, Сарандос ответил категорично: «Вряд ли. Мы строители, а не покупатели».

Сделка Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance была заключена 28 февраля. Ее стоимость составила 110 млрд долларов. Объединенная компания планирует выпускать не менее 30 фильмов в год — по 15 от каждой студии.

При этом Netflix получил 2,88 млрд долларов — плата за расторжение ранее подписанного контракта. Стриминг планировал приобрести Warner Bros., HBO Max и HBO за 82,7 млрд.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix