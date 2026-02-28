Любуемся первым кадром из экранизации God of War
За выходные в Москве сойдут 10–15 сантиметров снега
Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»
Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci
Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Музыку Guns N' Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»
Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун

Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов

Warner Bros. Discovery заключила сделку о слиянии с Paramount Skydance стоимостью 110 млрд долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Paramount. Теперь сделке предстоит получить одобрение Еврокомиссии.

Объединенная компания планирует выпускать в прокат не менее 30 фильмов в год: по 15 от Warner Bros. и по 15 от Paramount Pictures. Поскольку ранее Warner Bros. уже подписала соглашение с Netflix, Paramount выплатит стриминговому гиганту 2,88 млрд долларов за расторжение контракта.

Сделке предшествовал отказ Netflix от приобретения Warner Bros. Незадолго до этого Paramount предложила более выгодные условия, и в Netflix решили не повышать ставку, заявив, что в таком случае покупка перестанет быть «финансово привлекательной».

В итоге Paramount приобрела Warner Bros. Discovery целиком, заплатив 110 млрд долларов за всю компанию. Netflix же планировал купить только киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и телеканал HBO за 82,7 млрд долларов.

В декабре прошлого года Warner Bros. согласилась на предложение Netflix, а когда появилось конкурирующее предложение от Paramount, сперва отклонила его. Однако Paramount несколько раз улучшала условия и в итоге добилась того, что Warner Bros. выбрала их предложение. 

