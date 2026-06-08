Фестиваль дебютного кино «Одна шестая» объявил даты проведения и открыл прием заявок на участие

V Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе мероприятия.
В конкурсную программу войдут 12 российских и 12 зарубежных дебютов. Фильмы будут отбирать программные директора: кинокритик Егор Москвитин, отвечающий за игровое кино, и куратор конкурса неигровых фильмов Мария Готлиб.
Жюри выберет победителей в девяти номинациях. Среди них — гран-при игрового и неигрового конкурсов, лучший национальный игровой и неигровой дебюты, лучший зарубежный игровой и неигровой дебюты, лучший актерский ансамбль, лучший дебют на фестивале и приз зрительских симпатий.
Помимо показов, в программу войдут обсуждения с режиссерами, круглые столы, открытые лекции и мастер-классы. На фестивале также вновь будет образовательный блок: начинающие кинематографисты смогут поучаствовать в сценарной и актерской лабораториях.
Главной темой юбилейной «Одной шестой» станет коллектив. Президент смотра Евгений Григорьев объясняет выбор так: «Сегодня киноиндустрия часто строится под проект. Быстро собрались, все сняли и разбежались. Не у дел остается общая память, общий опыт побед и поражений. То редкое состояние, когда люди на площадке начинают мыслить вместе. Ученые всего мира говорят, что мы выжили как вид именно потому, что сотрудничали, а не конкурировали. Устойчивый коллектив всегда сильнее временного, говорят экономисты. Именно такие коллективы когда-то создавали мощнейшую советскую кинематографию и уральскую школу неигрового кино. И пятый фестиваль „Одна шестая“ ставит своей главной целью сокращение дефицита образа будущего в кинематографе».
Для жителей и гостей Екатеринбурга участие в событиях фестиваля будет бесплатным, но потребуется регистрация. Ее откроют на сайте «Одной шестой» накануне мероприятия.
Смотр организует Свердловская киностудия при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Свердловской области и Инновационного культурного центра Свердловской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 июля на официальном сайте проекта.
Фестиваль «Одна шестая» впервые прошел в 2022 году по инициативе Свердловской киностудии. За четыре года его посетили более 28 тыс. зрителей, а в Екатеринбурге и Свердловской области прошло более 200 конкурсных и специальных показов.