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На Новом Арбате образовалась большая очередь из-за раздачи бесплатной косметики

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: @ostorozhno_moskva

8 июня у магазина на Новом Арбате в Москве выстроилась большая очередь за бесплатной косметикой от российского бренда. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Пришедшим обещали раздать совки, в которых посетители могут бесплатно унести из магазина товары. Подростки начали толкать друг друга на входе и устроили давку, пишет «Осторожно, Москва».

На место прибыли машины скорой помощи, Росгвардии и полиции, пишет агентство «Москва». По словам очевидцев, одно из сотрудников бренда (предположительно, коммерческого директора) вывели из магазина и посадили в полицейский автомобиль, добавляет «Осторожно, Москва».

Источник:&nbsp;@ostorozhno_moskva

ТАСС утверждает, что в экстренных службах не подтвердили информацию о давке. «Поступило сообщение о большом скоплении людей и массовой давке около одного из магазинов в центре Москвы. На место прибыли экстренные службы, информация не подтвердилась», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что пострадавших нет.

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