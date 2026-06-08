Netflix показал первый тизер сериала «Скуби-Ду: Начало»

Действие «Скуби-Ду: Начало» развернется во время последнего лета Шэгги и Дафны Блейк (Маккенна Грейс) в лагере. По сюжету подростки окажутся втянуты в расследование вокруг потерявшегося щенка немецкого дога, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства. Помогать им будут Велма Динкли (Эбби Райдер Фортсон) и Фред Джонс (Максвелл Дженкинс). После этого расследования герои впервые объединятся в «Корпорацию „Тайна“».