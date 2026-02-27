Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount

Netflix отказался от идеи купить студию Warner Bros. Discovery, уступив контракт на покупку Paramount Skydance. Об этом говорится в блоге стримингового сервиса.
Незадолго до этого Paramount Skydance предложила более выгодную сделку по приобретению Warner Bros. Netflix решил не повышать свое предложение, заявив, что в таком случае оно перестанет быть «финансово привлекательным».
Paramount готова купить Warner Bros. Discovery целиком, заплатив 108 млрд долларов за всю компанию, а Netflix ― только киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и канал HBO за 82,7 млрд долларов.
В декабре прошлого года Warner Bros. согласилась на предложение Netflix, а когда появилось конкурирующее предложение от Paramount, сперва отклонила его. Однако Paramount несколько раз улучшала условия и в итоге добилась того, что Warner Bros. выбрала их предложение.
Несмотря на завершение многомесячной войны заявок, потенциальное слияние еще не решенное дело. И Warner Bros., и Paramount для начала нужно пройти проверку у Департамента юстиции Калифорнии.
Генпрокурор штата Роб Бонта говорил, что его офис тщательно рассмотрит любую сделку, связанную с Warner Bros., поскольку индустрия развлечений — «критически важный сектор» экономики Калифорнии. Paramount также понадобится одобрение Минюста США и европейских регуляторов.