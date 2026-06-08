В московских библиотеках открылись летние читальни на открытом воздухе

В Москве начали работать открытые пространства для чтения, сообщает Mos.ru. Читальни появились в скверах у библиотеки имени Тургенева, Центральной городской деловой библиотеки и «Дома Лосева».
У библиотеки имени Тургенева чтение организовано по принципу книгообмена: приносишь свои книги — забираешь чужие. Почитать можно на лавочке или за столиком в кафе «Экслибрис».
Похожая зона есть и у Центральной городской деловой библиотеки. Там установили стеллажи, скамейки и двухметровую скульптуру «Книги — корабли мысли» из красного гранита.
Вчера в Москве также открыли четвертый маршрут регулярного речного транспорта. Он проходит через причалы «Лужники» и «Киевский». До конца года на маршруте появятся еще две остановки: «Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды».