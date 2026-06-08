Дедушка случайно выложил видео, где он пытается выключить камеру. Ролик собрал 3 млн просмотров

Пожилой мужчина случайно выложил в инстаграм* видео, на котором он просто пытается выключить камеру. Ролик неожиданно завирусился, а пользователи принялись обсуждать причины его загадочного успеха.
Ролик появился 9 мая в полупустом аккаунте Дерсио Флориано (@floriano.dercio). В видео нет ни слов, ни музыки, ни цепляющего визуала. Владелец аккаунта просто смотрит во фронтальную камеру, а затем переключает ее и ненадолго запечатлевает носок.
К моменту написания заметки рилс собрал более 3 млн просмотров, 129 тыс. лайков и 10,7 тыс. комментариев. Большинство комментаторов — русскоязычные пользователи, которые шутят и пытаются раскрыть успеха ролика.
Пару дней назад в аккаунте Флориано появился новый пост. На этот раз дедушка опубликовал фото телевизора, на котором отображается интерфейс какого-то видеосервиса. Некоторые пользователи предположили, что этот пост он тоже выложил по ошибке. Другие же попросили Флориано продолжать вести аккаунт.
Недавно в тиктоке завирусился ролик американки, которая нашла в вещах покойной бабушки папку с ее крашами среди знаменитостей.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.