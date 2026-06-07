Любовь Аксенова рассказала, что пережила сексуализированное домогательство в 17 лет
Корейская художница нарисовала мемы с Леонидом Каневским и восхитила русскоязычных пользователей
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
В России средние зарплаты выше 200 тысяч рублей появились в пяти отраслях
Ядовитые гусеницы захватывают Берлин
Знакомство с Тоф в новом проморолике сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
В Москве из контактного зоопарка спасли четырех носух
В Москве запустили четвертый маршрут речного транспорта
В США построили самый большой форт из простыней в мире
Рособрнадзор предложил изменить формат домашнего задания в школах из-за развития ИИ
УЕФА продлила отстранение российских клубов
Netflix раскрыл название и логотип мультсериала по «Охотникам за привидениями»
Милли Олкок и Дэвид Коренсвет в новом отрывке из «Супергерл»
80-й Каннский кинофестиваль пройдет с 11 по 22 мая 2027 года.
19-летняя Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос». Это ее первая победа на турнире Большого шлема
Несколько штатов США готовят иск против сделки Paramount и Warner Bros.
Билл Найи снимется в фильме «Каин» по вселенной «Джона Уика»
Hulu снимет сериал по культовой комедии «Кабельщик» с Джимом Кэрри
«Devil May Cry» от Netflix завершится после третьего сезона
The Wolf Among Us 2 и новая игра по «Пиле»: что показали на Summer Game Fest
Фанаты Макса Коржа устроили масштабный салют в Стамбуле перед концертом
Мадонна выпустит фильм «Confessions II — The Film» на YouTube
В сети завирусилось видео грузинского танцевального ансамбля Apkhazeti
ФИФА внедрит ИИ для борьбы с хейтерскими комментариями во время чемпионата мира
Петербуржцы подрались в очереди за автографом нобелевского лауреата Мо Яня
Генри Кэвилл и Кевин Харт снимутся в шпионской комедии. Ее выпустит Netflix
В Москве заработает первый центр ментального здоровья для подростков
Парижский Диснейленд не окупил себя за 30 лет работы

Женщина нашла в вещах покойной бабушки папку с ее крашами среди знаменитостей

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @richplumm/TikTok

Жительница США Мадлен Микелсон сделала неожиданное открытие о своей покойной бабушке, когда разбирала ее вещи. Эта история завирусилась в TikTok, сообщает People.

Среди вещей Пегги Келпе, умершей от рака в возрасте 82 лет, обнаружилась черная папка. Сперва Микелсон решила, что внутри налоговые документы, потому что бабушка любила финансы и много лет была казначеем в разных клубах.

Однако в папке оказались фотографии знаменитостей, в которых была влюблена Келпе, а также рукописные заметки об их днях рождения, росте, знаках зодиака и другие детали. По словам Микелсон, сама идея такой коллекции не удивила семью: бабушка любила цифры, факты и статистику. Неожиданным стал только интерес Келпе к астрологии.

Главным героем папки оказался Мортен Харкет, вокалист группы A-ha. Келпе состояла в нескольких фан-клубах музыканта, держала его фотографии дома и даже ездила с дочерью в Германию на концерт группы. «Она долго болела, поэтому увидеть их вживую было одним из последних больших желаний, которые она хотела исполнить, пока у нее еще были силы», — рассказала Микелсон.

В папке также были Мэттью Макконахи и Киану Ривз. Увидев фото последнего, Микелсон поняла, почему несколько лет назад бабушка заставила ее на весенних каникулах посмотреть вместе все фильмы «Джон Уик».

Микелсон считает, что папка была не просто альбомом со знаменитостями, а отражением характера бабушки. Коллекция появилась в 2013 году, когда Келпе уже была на пенсии. «Мне нравится думать, что с возрастом и уймой свободного времени она смогла позволить себе чуть больше девичьей причудливости и надежды, чем остальные взрослые», — сказала внучка.

Видео: @richplumm/TikTok

Микелсон опубликовала видео с папкой в TikTok, и ролик набрал более 5,3 млн просмотров. Она выложила его за день до прощальной церемонии по бабушке, и во время встречи с родными ее телефон постоянно вибрировал от уведомлений. В итоге мама Микелсон выставила папку на церемонии.

По словам женщины, сообщения незнакомцев помогли семье пережить тяжелый день. Пользователи называли Келпе «королевой», «дивой» и «крутышкой». «Вся любовь, поддержка и шутки, которые получило видео, очень подняли нам настроение в день, который мог быть по-настоящему тяжелым», — сказала она.

Расскажите друзьям